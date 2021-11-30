Огни на главной елке Перми зажгут в первый день зимы

В первый день зимы на елке, расположенной на городской эспланаде, включат не только огни, но и новый световой купол. Также 1 декабря зажгутся огни на елках, установленных в районах Перми.
В департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми сообщили, зажжение огней на городской елке состоится вечером 1 декабря. В честь этого пройдет праздничное мероприятие. В 18:00 около главной городской елки на эспланаде начнётся небольшое представление, после чего елка и светодиодный купол засияют праздничной иллюминацией. Гости праздника смогут сделать памятную фотографию с Дедом Морозом.
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