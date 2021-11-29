В январе все трамваи Перми перейдут на бескондукторную оплату

Также планируется продолжить работу по переводу на бескондукторную систему оплаты автобусные маршруты. По планам властей, с апреля весь общественный транспорт Перми будет работать без кондукторов.

Напомним, сейчас в Перми функционируют 13 маршрутов без кондукторов.