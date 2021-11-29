18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В январе все трамваи Перми перейдут на бескондукторную оплату

В Перми с января 2022 года все трамвайные маршруты перейдут на бескондукторную систему оплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента транспорта администрации Перми Анатолия Путина.

Также планируется продолжить работу по переводу на бескондукторную систему оплаты автобусные маршруты. По планам властей, с апреля весь общественный транспорт Перми будет работать без кондукторов.

Напомним, сейчас в Перми функционируют 13 маршрутов без кондукторов.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: