В эти выходные на Заводе Шпагина пройдет новогодний Red Market

Как сообщают организаторы, на дизайн-маркете гости смогут пообщаться с дизайнерами, пройти мастер-классы, купить предметы интерьера, авторские новогодние украшения и венки. Кроме того, будут работать фермерский рынок и фуд-корт.

За музыкальное сопровождение будут отвечать пермские диджеи. В субботу, 4 декабря, вечером выступит исполнитель KIKOK с презентацией своего нового альбома Speedway.

Стоимость входного билета – 200 рублей. Для детей и пенсионеров вход на фестиваль свободный.