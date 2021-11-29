В эти выходные на Заводе Шпагина пройдет новогодний Red Market

В Перми на Заводе Шпагина 4 и 5 декабря пройдет новогодний Red Market. Вход на дизайн-маркет будет осуществляться по QR-кодам о вакцинации.
Как сообщают организаторы, на дизайн-маркете гости смогут пообщаться с дизайнерами, пройти мастер-классы, купить предметы интерьера, авторские новогодние украшения и венки. Кроме того, будут работать фермерский рынок и фуд-корт.
За музыкальное сопровождение будут отвечать пермские диджеи. В субботу, 4 декабря, вечером выступит исполнитель KIKOK с презентацией своего нового альбома Speedway.
Стоимость входного билета – 200 рублей. Для детей и пенсионеров вход на фестиваль свободный.
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