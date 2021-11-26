На пермской набережной впервые откроют каток

В Свердловском районе Перми 27 ноября начнет работу каток, расположенный на стадионе «Юность». В этом сезоне покататься можно будет по субботам и воскресеньям с 14:00 до 21:00 при наличии QR-кода. Для жителей района также будет работать каток на Нейвинской, 14.

В Мотовилихинском районе в декабре будут открыты придомовые хоккейные коробки по адресам: Пушкарская, 100, Степана Разина 34/4. Еще один бесплатный каток для жителей района расположится возле УДС «Молот» на Лебедева, 13. Дополнительно будут открыты катки на улицах Гашкова, 27б и Тургенева, 39.

В Кировском районе катки планируется открыть в середине декабря по адресам: Мензелинская, 12, Агрономическая, 23, Ласьвинская, 1, на территории ТСЖ по улице Маршала Рыбалко, 99в, Автозаводская, 31, Богдана Хмельницкого, 11/2, Адмирала Ушакова, 55/1. Также будет работать каток на стадионе «Авангард» (Светлогорская,14). По всем этим адресам доступ на каток бесплатный, платно можно покататься на улице Маршала Рыбалко, 106.

В Дзержинском районе 12 катков начнут работать с начала декабря. Ежедневно катки будут доступны для жителей по адресам: Маяковского, 33, Подлесная, 28, 37, Костычева, 33, Мильчакова, 22, 34, проспект Парковый, 25в, Пожарского,11, Василия Каменских, 3. Выход на лед здесь бесплатный. На стадионе «Локомотив», (Боровая, 32) и на Докучаева, 21 выход на лед будет платным.

В Индустриальном районе Перми планируется заливка катков по адресам: Геологов, 1, Качалова, 15, Архитектора Свиязева, 17, Советской Армии, 37, шоссе Космонавтов, 158а, Танкистов, 56, Кавалерийская, 3а. Катки начнут свою работу во второй половине декабря.

В Орджоникидзевском районе будут функционировать семь катков. Любителей катания на коньках ждут на стадионах «Гайва» (Карбышева,52), «Молния» (Волховская, 26), будет доступна хоккейная коробка на Корсуньской, 20 и Карбышева, 52. Кроме того, покататься на коньках можно будет на хоккейной коробке у школы №79 на Томской, 30. Этой зимой также зальют коробку около детско-юношеского центра «Фаворит» на Репина, 69.

В поселке Новые Ляды каток будет работать между жилым домом на Островского, 85 и торговым центром «Ляды» на Островского, 87. Он откроется 3 декабря, вход бесплатный. Жители поселка также смогут покататься на коньках по адресу: улица 40-летия Победы, 9, выход на лёд здесь платный, также будет доступен прокат коньков.