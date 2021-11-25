Власти Перми поддержали законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

Законопроект устанавливает порядок допуска в общественные места и на массовые мероприятия при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, медотвода или справки о том, человек переболел COVID-19. Ограничения не распространяются на доступ в общественный транспорт, аптеки, магазины продуктов и товаров первой необходимости. Предполагается, что система QR-кодов будет действовать до 1 июня 2022 года.