Арт-объект «Пермские ворота» отремонтируют до конца 2022 года

Краевое министерство культуры в ближайшие дни намерено заключить соглашение с Музеем современного искусства PERMM о предоставлении субсидии на ремонт арт-объекта «Пермские ворота». Об этом сообщили в пресс-службе краевого минкульта. Ремонт «Пермских ворот» планируется завершить до конца следующего года.
Сейчас экспонат находится в аварийном состоянии. Летом сообщалось, что музей оценивал ремонт арт-объекта примерно в 15 млн рублей.
Напомним, «Пермские ворота» — самый масштабный арт-объект, созданный в период пермской культурной революции.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.