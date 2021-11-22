Арт-объект «Пермские ворота» отремонтируют до конца 2022 года

Краевое министерство культуры в ближайшие дни намерено заключить соглашение с Музеем современного искусства PERMM о предоставлении субсидии на ремонт арт-объекта «Пермские ворота». Об этом сообщили в пресс-службе краевого минкульта. Ремонт «Пермских ворот» планируется завершить до конца следующего года.