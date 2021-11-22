18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Арт-объект «Пермские ворота» отремонтируют до конца 2022 года

Краевое министерство культуры в ближайшие дни намерено заключить соглашение с Музеем современного искусства PERMM о предоставлении субсидии на ремонт арт-объекта «Пермские ворота». Об этом сообщили в пресс-службе краевого минкульта. Ремонт «Пермских ворот» планируется завершить до конца следующего года.

Сейчас экспонат находится в аварийном состоянии. Летом сообщалось, что музей оценивал ремонт арт-объекта примерно в 15 млн рублей.

Напомним, «Пермские ворота» — самый масштабный арт-объект, созданный в период пермской культурной революции.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: