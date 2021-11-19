Власти Пермского края пока не планируют отменять режим QR-кодов

По словам главы краевого минздрава Анастасии Крутень, система QR-кодов позволяет сохранить высокие темпы вакцинации. Так, в сентябре ежедневно прививались по 1,5 тыс. человек, сейчас суточный показатель держится на уровне 10 тысяч. По оценке министра, при сохранении таких темпов до конца года в Пермском крае будет привито 60% населения.