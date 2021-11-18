В феврале на дорогах Перми появится электробус

Энергоблоки будут установлены на конечных остановках маршрута. Для пополнения заряда батареи требуется примерно 15 минут. Длина маршрута № 50 – 10,7 км. Зарядки будет хватать на два рейса электробуса (до конечной остановки и обратно). Тестовый период продлится три месяца.

Напомним, в октябре 2018 года в Перми уже тестировали электробус по троллейбусному маршруту № 5. Опыт использования электробуса в регионе оценили положительно, но власти не стали покупать электробус.