В феврале на дорогах Перми появится электробус

В феврале 2022 года в Перми в экспериментальном режиме начнет работать электробус «КАМАЗ». Предполагается, что он будет курсировать по маршруту № 50 «Гусарова – Станция Пермь-2». Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, ПАО «КАМАЗ» безвозмездно поставит в регион две зарядные станции и один электробус.
Энергоблоки будут установлены на конечных остановках маршрута. Для пополнения заряда батареи требуется примерно 15 минут. Длина маршрута № 50 – 10,7 км. Зарядки будет хватать на два рейса электробуса (до конечной остановки и обратно). Тестовый период продлится три месяца.
Напомним, в октябре 2018 года в Перми уже тестировали электробус по троллейбусному маршруту № 5. Опыт использования электробуса в регионе оценили положительно, но власти не стали покупать электробус.
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