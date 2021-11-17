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Статистика дня: смертность в Пермском крае за первое полугодие 2021 года выросла на 13,9%

В Пермском крае зафиксировано снижение рождаемости и рост смертности. Как сообщает Пермьстат, по итогам периода с января по сентябрь 2021 года спад рождаемости составил 0,7%, а смертность выросла на 13,9%.

С январь по сентябрь 2021 года в Пермском крае родились 18 799 человек, это на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За девять месяцев 2020 года скончались 27 253 человека, а за этот период 2021 года — 31 043 человека.

Естественная убыль населения составляет 12 244 человека. В 2020 году естественная убыль за аналогичный период составляла 8 328 человек. В структуре смертности наибольшую долю занимают болезни системы кровообращения (45% от общего числа умерших), онкология (12,6%), а также несчастные случаи, травмы и отравления (7%).

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