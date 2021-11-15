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В пермском зоопарке новая жительница — самка снежного барса из Красноярска

В Пермский зоопарк из Красноярска привезли самку снежного барса Аксу. Об этом сообщает пресс-служба красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей».

В феврале-марте у снежных барсов начинается брачный период, поэтому было решено заранее отправить Аксу к самцу, который живет в Пермском зоопарке. Сейчас кошка на карантине под присмотром зоологов зоопарка Перми. По словам специалистов, сначала кошка с осторожностью выходила из укрытия в вольере, сейчас Аксу освоилась, с аппетитом кушает и активно играет. К началу декабря самку планируется перевести в вольер, где она будет жить до конца 2022 года.  В случае получения потомства от Аксу планируется, что оно пройдет обучение и будет выпущено в дикую природу – на территорию Саяно-Шушенского заповедника.

В 2018 году Аксу лишалась задней лапы — кошка попала в капкан, после чего была доставлена в парк флоры и фауны «Роев ручей», где ей сделали операцию.

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