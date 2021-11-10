В Перми с 1 января 2022 года изменятся границы зоны платных парковок

В Перми с 1 января 2022 года планируется изменение границ зоны платных парковок. Так, в зону платных парковок будут включены следующие участки улиц:

улица Пионерская на участке от улицы Глеба Успенского до улицы Белинского,

улица Полины Осипенко от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта,

улица Белинского от улицы Пионерской до Комсомольской площади.

Как сообщает пресс-служба администрации города, размер платы за пользование парковочными местами на этих участках будет составлять 20 рублей в час.