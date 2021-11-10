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В Перми с 1 января 2022 года изменятся границы зоны платных парковок

В Перми с 1 января 2022 года планируется изменение границ зоны платных парковок. Так, в зону платных парковок будут включены следующие участки улиц:

  • улица Пионерская на участке от улицы Глеба Успенского до улицы Белинского,
  • улица Полины Осипенко от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта,
  • улица Белинского от улицы Пионерской до Комсомольской площади.

Как сообщает пресс-служба администрации города, размер платы за пользование парковочными местами на этих участках будет составлять 20 рублей в час.

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