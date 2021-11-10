В Перми с 1 января 2022 года изменятся границы зоны платных парковок

В Перми с 1 января 2022 года планируется изменение границ зоны платных парковок. Так, в зону платных парковок будут включены следующие участки улиц:
- улица Пионерская на участке от улицы Глеба Успенского до улицы Белинского,
- улица Полины Осипенко от улицы Пионерской до Комсомольского проспекта,
- улица Белинского от улицы Пионерской до Комсомольской площади.
Как сообщает пресс-служба администрации города, размер платы за пользование парковочными местами на этих участках будет составлять 20 рублей в час.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.