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На пермской эспланаде начали устанавливать новогоднюю ель

На пермской эспланаде на территории нового фонтана у амфитеатра началась подготовка к установке новогодней ели. В этом году ее будет украшать световой занавес.

Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, световой шатёр диаметром 48 метров будет иметь 24 световых декоративных элемента. Купол будет состоять из 240 нитей. Конструкция будет располагаться на высоте 27 метров, спускаться нитями до 5 метров и держаться на 24 опорах.

Работы по установке ели планируется завершить к 1 декабря, а праздничное оформление города – к 20 декабря.

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