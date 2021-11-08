На пермской эспланаде начали устанавливать новогоднюю ель

Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, световой шатёр диаметром 48 метров будет иметь 24 световых декоративных элемента. Купол будет состоять из 240 нитей. Конструкция будет располагаться на высоте 27 метров, спускаться нитями до 5 метров и держаться на 24 опорах.

Работы по установке ели планируется завершить к 1 декабря, а праздничное оформление города – к 20 декабря.