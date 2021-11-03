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В Перми на Октябрьской площади временно закроют движение транспорта

В Перми на Октябрьской площади 4, 5 и 6 ноября с 08:00 до 18:00 будет закрыто движение на участке от улицы Екатерининской до улицы Луначарского. Здесь будут устанавливаться опоры наружного освещения в рамках капитального ремонта Комсомольского проспекта.

Фото: Виталий Кокшаров

В связи с этим, на участке от улицы Екатерининской до улицы Луначарского ограничат движение транспорта, когда одна из полос будет недоступна. Кроме того, планируется кратковременное закрытие движения всех видов автотранспорта на период не более 20 минут.

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