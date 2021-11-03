Около Дворца культуры Солдатова установили двухметровые скульптуры летчиков

В Перми около ДК имени Солдатова на свое прежнее место возвращаются двухметровые фигуры летчиков. Сейчас идет установка фигур между колоннами Дворца.
Фото: Виталий Кокшаров
Новые скульптуры воссозданы из более прочного материала – силумина. Они в точности повторяют своих «предшественников», потому что отлиты по слепкам.
По словам директора Дворца культуры им. Солдатова Владимира Воробья, фигуры изготавливалась в Екатеринбурге, а срок их службы по данным подрядчика составляет 100 лет.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.