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Около Дворца культуры Солдатова установили двухметровые скульптуры летчиков

В Перми около ДК имени Солдатова на свое прежнее место возвращаются двухметровые фигуры летчиков. Сейчас идет установка фигур между колоннами Дворца. 

Фото: Виталий Кокшаров

Новые скульптуры воссозданы из более прочного материала – силумина. Они в точности повторяют своих «предшественников», потому что отлиты по слепкам.

По словам директора Дворца культуры им. Солдатова Владимира Воробья, фигуры изготавливалась в Екатеринбурге, а срок их службы по данным подрядчика составляет 100 лет.

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