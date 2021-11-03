Около Дворца культуры Солдатова установили двухметровые скульптуры летчиков

Новые скульптуры воссозданы из более прочного материала – силумина. Они в точности повторяют своих «предшественников», потому что отлиты по слепкам.

По словам директора Дворца культуры им. Солдатова Владимира Воробья, фигуры изготавливалась в Екатеринбурге, а срок их службы по данным подрядчика составляет 100 лет.