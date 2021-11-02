В Пермском крае появились специальные площадки для сбора строительного мусора на переработку

В Пермском крае появились специальные площадки для сбора и накопления строительных отходов. Соглашение об открытии площадок подписали ТКО «Теплоэнерго», ООО «ЕЛО-ИД» и администрация Перми. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Сейчас таких площадок две — в Пермском районе на Бродовском тракте (координаты 57.943993 56.403344) и в Краснокамске на Шоссейной, 29. Режим работы — с понедельника по субботу с 9:00 до 19:00. Все отходы, которые привезут жители на площадки, будут использованы вторично — такое сырье активно используется как дорожная подсыпка, дренажный материал, а также при ремонтных и строительных работах.
Прием и переработка материалов осуществляется бесплатно.
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