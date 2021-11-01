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В перми ожидается аномально теплый ноябрь

Ноябрь в Пермском крае может стать одним из самых теплых за последние четыре года. По прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, средняя температура ожидается около -3°, а количество осадков ожидается близким к норме.

По прогнозам синоптиков, ноябрь начнется с серьезного похолодания. Днем 2 ноября температура воздуха днем на востоке региона может составить -8…-10 градусов, на остальной территории -3…-8. Самой холодной будет ночь на 3 ноября с минимумами -7…-12°, по востоку края -15…-17°. После чего начнется постепенное потепление.

По предварительным прогнозам, теплый период может продержаться почти до 20 ноября. Ожидается ветренная погода, со снегом и дождем, особенно на севере края. Отклонение температуры от нормы может достигать в этот период 6 градусов.

В третьей декаде может поступать более прохладный воздух. В Пермском крае ожидается избыток осадков по всей территории. И выпадать они будут уже в виде снега, отклонение температуры от нормы прогнозируется в пределах 2-4 градусов.

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