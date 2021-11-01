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Посмотрите, как будет украшена Пермь к Новому году

Концепция празднования Нового 2022 года в Перми получила название «Русское новогодье». Как сообщает пресс-служба администрации города, в Ленинском, Свердловском, Индустриальном, Мотовилихинском, Дзержинском и Кировском районах будут установлены свето-иллюминационные объекты. Также световыми консолями и арт-объектами будут оформлены территории Орджоникидзевского района и поселка Новые Ляды.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Фото: пресс-служба администрации Перми

Фото: пресс-служба администрации Перми

Улицы города будут украшены световыми фигурами — олени, праздничные ели, шары, арт-объекты «Летающая тарелка», «Космонавт», «Фонтан». Появятся и новые свето-иллюминационные объекты — «Пегас», «Снежная королева», «Зимние узоры». Главная городская елка будет оформлена световым занавесом. Праздничное оформление города завершится к 20 декабря.

Кроме того, в районах города разместятся традиционные ледовые комплексы. Они появятся в саду им. Миндовского, сквере им. Дзержинского, сквере им. Розалии Землячки, парках им. Чехова и «Счастье есть», на площадях перед Дворцом культуры им. Солдатова, дворцом спорта «Молот», ДК «Урал», клубом им. Златогорского и клубом «Юбилейный».

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