Посмотрите, как будет украшена Пермь к Новому году

Улицы города будут украшены световыми фигурами — олени, праздничные ели, шары, арт-объекты «Летающая тарелка», «Космонавт», «Фонтан». Появятся и новые свето-иллюминационные объекты — «Пегас», «Снежная королева», «Зимние узоры». Главная городская елка будет оформлена световым занавесом. Праздничное оформление города завершится к 20 декабря.

Кроме того, в районах города разместятся традиционные ледовые комплексы. Они появятся в саду им. Миндовского, сквере им. Дзержинского, сквере им. Розалии Землячки, парках им. Чехова и «Счастье есть», на площадях перед Дворцом культуры им. Солдатова, дворцом спорта «Молот», ДК «Урал», клубом им. Златогорского и клубом «Юбилейный».