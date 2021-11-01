В Перми с 1 ноября начали действовать новые ограничения из-за коронавируса

В период нерабочих дней с 1 по 7 ноября включительно в Пермском крае будут действовать новые ограничения из-за коронавируса. По решению оперштаба, прекращается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также проведение мероприятий.