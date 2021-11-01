В Перми с 1 ноября начали действовать новые ограничения из-за коронавируса

В период нерабочих дней с 1 по 7 ноября включительно в Пермском крае будут действовать новые ограничения из-за коронавируса. По решению оперштаба, прекращается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также проведение мероприятий.
Исключение составляют общепит (при условии осуществления обслуживания на вынос), аптеки и аптечные пункты, магазины продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, дежурные группы детсадов, ритуальные и строительные организации, почтовые отделения, СМИ, автозаправки, МФЦ.
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