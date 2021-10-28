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В Перми откроются палатки обогрева для бездомных людей

В Перми вновь появятся палатки обогрева для бездомных людей. В них любой человек в беде может согреться и переночевать. Как сообщили волонтеры центра «Территория передышки», некоторые из палаток будут открыты круглосуточно уже с 1 ноября по 1 марта.

В этом году в городе работают три палатки обогрева. Одна из палаток расположена в Закамске (Ардатовская, 32), вторая – на Гайве (Вильямса, 3) – они будут работать с 1 ноября по 1 марта. Третья палатка начнет функционировать 1 декабря и расположится около центрального рынка.

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