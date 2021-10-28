В Перми откроются палатки обогрева для бездомных людей

В Перми вновь появятся палатки обогрева для бездомных людей. В них любой человек в беде может согреться и переночевать. Как сообщили волонтеры центра «Территория передышки», некоторые из палаток будут открыты круглосуточно уже с 1 ноября по 1 марта.