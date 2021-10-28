В Перми на месте бывшего гипермаркета «Карусель» построят конгресс-холл

Проект возведения нового конгресс-холла пройдет в два этапа: сначала здание будет приспособлено под выставочные проекты «Пермской ярмарки», потом на участке планируется построить вторую очередь экспоцентра. В дальнейшем существующее здание центра также подвергнется реновации.