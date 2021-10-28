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В Перми на месте бывшего гипермаркета «Карусель» построят конгресс-холл

Власти Пермского края создадут конгресс-центр на базе бывшего торгового центра «Карусель» на шоссе Космонавтов, 59. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», Корпорация развития Пермского края подписала с компанией X5 Retail Group договор о покупке гипермаркета «Карусель» и участка под ним площадью 40,2 тыс. кв. метров.

Проект возведения нового конгресс-холла пройдет в два этапа: сначала здание будет приспособлено под выставочные проекты «Пермской ярмарки», потом на участке планируется построить вторую очередь экспоцентра. В дальнейшем существующее здание центра также подвергнется реновации.

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