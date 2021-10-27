В Перми с 8 ноября в бизнес-центры будут пускать по QR-кодам

Новые антиковидные правила касаются организаций и сотрудников, подлежащих обязательной иммунизации на основании постановления главного санитарного врача Пермского края. В основном, это сотрудники сферы торговли, салонов красоты, подразделений финансовых организаций, сфер бытовых услуг, ЖКХ, образования и других.

Чтобы попасть на рабочие места нужно будет предъявить QR-код и сертификат о вакцинации либо справку о медотводе от прививке от COVID-19. Проверять таких сотрудников должны в торговых, торгово-развлекательных центрах, административно-деловых, деловых и бизнес-центрах.