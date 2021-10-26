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Власти Перми разработали новое тарифное меню для общественного транспорта

Департамент транспорта администрации города Перми подготовил для рассмотрения Гордумы новое тарифное меню. Как сообщается на сайте администрации города, предлагается снизить стоимость нескольких видов проездных, а также повысить стоимость разовой поездки в общественном транспорте до 37 рублей.

По данным соцопроса на портале «Управляем вместе», почти 70% респондентов отказываются от приобретения проездного документа по причине его невыгодности. Поэтому было принято решение развить тарифные пакеты и снизить их стоимость. Так, например, гражданский безлимитный проездной на один месяц может подешеветь с 2 232 рублей до 1 785 рублей.

Помимо общего пересмотра стоимости проездных билетов, разработаны дополнительные тарифы: 40 поездок на один месяц (1 260 рублей) и безлимитный на полмесяца (945 рублей) для гражданских проездных, для льготных проездных – безлимитный проездной для пенсионеров (1 050 рублей). Также до этой стоимости планируется снизить стоимость безлимитных проездные для школьников и студентов.

Новый расчетный тариф за одну поездку составит 37 рублей. Сейчас тариф в Перми ниже, чем в городах-аналогах: Екатеринбург (32 рубля с 2022 года), Нижний Новгород (30 рублей), Казань (35 рублей).

Напомним, с 1 января 2022 года будут действовать бесплатный проезд для учеников 1-4 классов и льготы при оплате проезда для членов малоимущих многодетных семей. Для школьников начальных классов проездной будет реализован на базе школьной карты, которую не надо будет продлевать и пополнять вплоть до завершения ребенком четвертого класса. Для членов многодетных малоимущих семей будут выпущены специальные льготные карты, которые надо будет ежемесячно пополнять.

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