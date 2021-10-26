Власти Перми разработали новое тарифное меню для общественного транспорта

По данным соцопроса на портале «Управляем вместе», почти 70% респондентов отказываются от приобретения проездного документа по причине его невыгодности. Поэтому было принято решение развить тарифные пакеты и снизить их стоимость. Так, например, гражданский безлимитный проездной на один месяц может подешеветь с 2 232 рублей до 1 785 рублей.

Помимо общего пересмотра стоимости проездных билетов, разработаны дополнительные тарифы: 40 поездок на один месяц (1 260 рублей) и безлимитный на полмесяца (945 рублей) для гражданских проездных, для льготных проездных – безлимитный проездной для пенсионеров (1 050 рублей). Также до этой стоимости планируется снизить стоимость безлимитных проездные для школьников и студентов.

Новый расчетный тариф за одну поездку составит 37 рублей. Сейчас тариф в Перми ниже, чем в городах-аналогах: Екатеринбург (32 рубля с 2022 года), Нижний Новгород (30 рублей), Казань (35 рублей).

Напомним, с 1 января 2022 года будут действовать бесплатный проезд для учеников 1-4 классов и льготы при оплате проезда для членов малоимущих многодетных семей. Для школьников начальных классов проездной будет реализован на базе школьной карты, которую не надо будет продлевать и пополнять вплоть до завершения ребенком четвертого класса. Для членов многодетных малоимущих семей будут выпущены специальные льготные карты, которые надо будет ежемесячно пополнять.