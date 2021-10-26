В Перми на Компросе три первых дома подключили к подсветке

К 300-летию Перми подсветку планируется установить на 79 зданиях — 55 жилых домах и 24 административных.

Подсветка будет работать на Новый год и в другие праздничные дни в разных режимах. Динамическую подсветку планируют включать в День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День защиты детей, День России и День города, День молодежи, День знаний. В остальное время она будет работать в фоновом режиме.