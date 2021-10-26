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В Перми на Компросе три первых дома подключили к подсветке

Мэр Перми Алексей Демкин в своем инстаграме показал, как будет выглядеть архитектурная подсветка на Комсомольском проспекте. Сейчас она установлена на трех домах — №27, 35 и 40. В ближайшее время оборудование будет установлено еще на 15 зданиях.

К 300-летию Перми подсветку планируется установить на 79 зданиях — 55 жилых домах и 24 административных. 

Подсветка будет работать на Новый год и в другие праздничные дни в разных режимах. Динамическую подсветку планируют включать в День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День защиты детей, День России и День города, День молодежи, День знаний. В остальное время она будет работать в фоновом режиме.

Фото: Виталий Кокшаров

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