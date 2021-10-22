В Пермском крае с 25 по 29 октября вводятся дополнительные нерабочие дни

Кроме того, с 25 октября вводятся новые ограничительные меры. Посещать заведения сферы общественного питания, концертные клубы, торговые центры, объектах розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торговых залов свыше 400 кв. метров смогут только иммунизированные жители при предъявлении подтверждающего сертификата. Для организаций, оказывающих гостиничные услуги, в том числе хостелов, вводится ограничение по заполняемости – не более 50% от номерного фонда.

Вместе с сертификатами и QR-кодами при посещении мероприятий и мест с массовым пребыванием людей посетители обязаны предъявлять удостоверение личности. Несовершеннолетним предъявлять на входе сертификаты и QR-коды по-прежнему не нужно, но теперь лица в возрасте от 14 до 18 лет обязаны предъявлять документ, удостоверяющий личность, чтобы подтвердить свой возраст.

Отметим, что результаты ПЦР-исследований на коронавирус не являются документом, дающим право на посещение организаций и мероприятий. Также отменяется возможность проходить с ними на концерты, спектакли, кинопоказы, матчи профессиональных клубов и другие мероприятия, на посещение которых фильтр безопасности был введен ранее.

Не иммунизированные жители в возрасте 65 лет и старше с 25 октября вновь должны соблюдать режим строгой самоизоляции по месту пребывания. Людям старшего возраста можно покидать места самоизоляции для покупки продуктов или лекарств в аптеке, прогулки или выгула домашних животных в безлюдных местах, выноса мусора. Также исключением является следование жителя к месту проведения вакцинации против COVID-19.