Пермская чудь попала в список самых необычных народных арт-объектов страны

В деревне Пармайлово на протяжении многих лет разрастается музей деревянного зодчества. Это работы местного жителя Егора Утробина. Построив дом, вместо забора хозяин поставил фигурки разной нечисти, чтобы те отгоняли от дома все плохое. А с 1993 года на отдельном участке стали появляться другие резные скульптуры. Здесь можно увидеть лешего, чертей, Кощея Бессмертного, крокодила с длинным языком, богатырей. Все герои отличаются от традиционных представлений о них. Многие персонажи созданы по мотивам коми-пермяцких народных сказок и легенд.

Проголосовать за «Деревянное царство» можно до 29 октября на сайте.