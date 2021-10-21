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МЧС предупреждает жителей Прикамья о сильном снеге и гололеде в пятницу

Главное управление МЧС по Пермскому краю предупреждает жителей Пермского края о сильном снеге и гололедице. По данным ЦГМС вечером 21 октября местами по западу, ночью и утром 22 октября местами по северу и востоку Пермского края ожидается очень сильный снег, мокрый снег, сильное отложение мокрого снега, сильный гололед.

МЧС просят жителей передвигаться осторожно, не торопясь, наступать на всю подошву. Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

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