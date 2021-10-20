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В Пермском крае введена система QR-кодов при посещении заведений общепита и торговых центров

Оперштаб Пермского края с 25 октября вводит новые ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. С понедельника для посещения торговых центров, ресторанов и кафе потребуется предъявить QR-код. Кроме того, будет введена самоизоляция для непривитых пожилых.

Система QR-кодов будет распространена на заведения общественного питания, торговые центры, концертные клубы, бизнес-центры непродовольственные магазины площадью торговых залов свыше 400 кв. метров. Данные объекты смогут посещать привитые граждане, имеющие бумажные сертификаты о вакцинации от COVID-19 из поликлиник или справки о перенесенном коронавирусе в течение полугода.

Кроме того, вводится строгая самоизоляция для непривитых жителей старше 65 лет. Людям старшего возраста допустимо покидать места самоизоляции для следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, например, для покупки продуктов или лекарств в аптеке. Допускаются прогулки или выгул домашних животных в безлюдных местах на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома, вынос мусора до ближайшего контейнера. Также исключением является следование жителя к месту проведения вакцинации против COVID-19.

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