В Перми в начале 2022 года расширят зону платной парковки

Городские власти планируют расширить зону платной парковки в начале следующего года. Расширение охватит улицы Пионерскую, Полины Осипенко от Компроса до Пионерской, Белинского от Комсомольской площади до Пионерской. Об этом «Комсомольской правде» рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.
Кроме того, в следующем году планируется увеличить стоимость часа парковки в центре города до 25 рублей. Сейчас зона между улицами Пушкина, Монастырской, Сибирской и Попова загружена автомобилями более, чем на 90%. Повышенный тариф будет действовать только на данном участке.
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