В Перми в начале 2022 года расширят зону платной парковки

Кроме того, в следующем году планируется увеличить стоимость часа парковки в центре города до 25 рублей. Сейчас зона между улицами Пушкина, Монастырской, Сибирской и Попова загружена автомобилями более, чем на 90%. Повышенный тариф будет действовать только на данном участке.