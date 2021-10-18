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В этом году в Перми начнется строительство второго гипермаркета «Леруа Мерлен»

Власти Пермского края предоставили земельный участок площадью 5 га для строительства второго гипермаркета «Леруа Мерлен». Новый торговый центр расположится в Мотовилихе в строящемся микрорайоне Ива.

Строительство второго гипермаркета «Леруа Мерлен» начнется в этом году, а завершится — в 2023 году. В реализацию проекта инвестор намерен вложить 938 млн рублей. Площадь нового торгового центра составит 16,8 тыс. кв. метров. Также предусмотрен паркинг на 750 машиномест.

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