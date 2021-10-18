В этом году в Перми начнется строительство второго гипермаркета «Леруа Мерлен»

Строительство второго гипермаркета «Леруа Мерлен» начнется в этом году, а завершится — в 2023 году. В реализацию проекта инвестор намерен вложить 938 млн рублей. Площадь нового торгового центра составит 16,8 тыс. кв. метров. Также предусмотрен паркинг на 750 машиномест.