Оперштаб Прикамья планирует ввести новые ограничения из-за коронавируса

Также прорабатывается вопрос о введении локдауна в ряде муниципалитетов края. Речь идет о территориях с низкими показателями по вакцинации и высокой динамикой по заболевшим.

Кроме того, планируется ввести строгую самоизоляцию для жителей Пермского края в возрасте 65 лет и старше, не имеющих иммунитета к COVID-19.

Окончательное решение о введении новых антиковидных мер будет принято на следующей неделе.