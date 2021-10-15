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Оперштаб Прикамья планирует ввести новые ограничения из-за коронавируса

На заседании регионального оперштаба по противодействию коронавирусу предложили ввести ряд новых антиковидных ограничений. Заведения общественного питания, ТЦ, ТРК и ТК предлагается разрешать посещать только тем людям, у которых есть сертификат или QR-код о вакцинации от COVID-19 или QR-код, подтверждающих перенесенный коронавирус в течение последних 6 месяцев.

Также прорабатывается вопрос о введении локдауна в ряде муниципалитетов края. Речь идет о территориях с низкими показателями по вакцинации и высокой динамикой по заболевшим.

Кроме того, планируется ввести строгую самоизоляцию для жителей Пермского края в возрасте 65 лет и старше, не имеющих иммунитета к COVID-19. 

Окончательное решение о введении новых антиковидных мер будет принято на следующей неделе.

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