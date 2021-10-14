Устроивший стрельбу в Пермском университете Тимур Бекмансуров полностью признал свою вину в убийстве шести человек. Об этом сообщают «РИА Новости со ссылкой на главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
По итогам выездного заседания суда в здании Пермской краевой клинической больницы, где проходит лечение стрелок, Бекмансурову предъявлено обвинение в массовом убийстве. Подозреваемый полностью признал свою вину. По решению суда, стрелок арестован сроком на два месяца — до 13 декабря.
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