Историческое здание у пермского цирка снесут

Ранее министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина сообщила, что в историческое здание, которое находится в аварийном состоянии, школа точно не переедет. В новое здание переедет школа № 146. Там будут суперсовременные кабинеты физики, химики, биологии, спортзал и площадка. Считается, что выбранный участок находится в хорошем месте с хорошей развязкой. Сроки реализации проекта пока не названы.