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Историческое здание у пермского цирка снесут

В Перми комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки разрешила использовать участок под историческим зданием на улице Уральской, 110. На его месте будет построена школа №146 с углубленным изучением математики, физики и информатики.

Ранее министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина сообщила, что в историческое здание, которое находится в аварийном состоянии, школа точно не переедет. В новое здание переедет школа № 146. Там будут суперсовременные кабинеты физики, химики, биологии, спортзал и площадка. Считается, что выбранный участок находится в хорошем месте с хорошей развязкой. Сроки реализации проекта пока не названы.

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