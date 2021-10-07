Арт-объект «Счастье не за горами» уберут на время реконструкции набережной

Пресс-служба администрации города сообщает, что работы по реконструкции набережной должны быть выполнены до конца 2022 года.

Согласно техническому заданию, на нижней части причала будет установлена гранитная плитка и обновлено асфальтобетонное покрытие на верхнем уровне. В перечень работ также входит замена плит берегоукрепления на всем протяжении причала. Помимо этого, на реконструируемом участке установят опоры нового освещения, ограждение, отремонтируют пролетные строения верхнего уровня и проведут восстановительные работы причальной стенки и бетонных сооружений для швартовки судов.

После завершения всех этапов строительства и благоустройства территория станет двухуровневой. На верхнем – расположится променад, примыкающий к Речному вокзалу и модульные здания для обслуживания транспортной инфраструктуры. Нижний уровень станет местом для прогулок, которое частично будет использоваться под транспортную инфраструктуру.