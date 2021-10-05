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К бескондукторной системе оплаты проезда в Перми присоединятся еще девять маршрутов автобусов и трамваев

В Перми с 10 октября запустится бескондукторная система оплаты проезда на новых маршрутах городского общественного транспорта. 

С начала сентября бескондукторный проезд действует на автобусных маршрутах №4, 59, 80 и трамвае №8. На этой неделе кондуктора исчезнут на автобусных маршрутах №11, 14, 17, 19, 64, 67 и 78, а также на трамвайных маршрутах №4 и 6.

Как сообщает департамент транспорта Перми, на этих маршрутах пассажиры смогут оплатить проезд безналичным способом с помощью валидаторов. Пассажирам, которые оплачивают проезд наличными или используют банковские карты, будет необходимо обращаться к водителю для получения билета или пересадочного талона.

Бесплатные пересадки будут автоматизированы для пользователей транспортных карт и проездных. Пассажирам будет достаточно приложить проездной или транспортную карту к валидатору, при входе в новый автобус или трамвай. Если время бесплатной пересадки не истекло, то средства списаны не будут.

Также с 10 октября во всем общественном транспорте города начнут появляться QR-коды для оплаты проезда через мобильное приложение «Транспортная карта Пермь».

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