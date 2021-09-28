Власти Перми ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий

Оперштаб Пермского края принял решение со следующей недели ужесточить антиковидные меры и ввести систему QR-кодов. Они будут обязательны для посещения спортивных соревнований, фитнес-клубов и учреждений культуры – театров, кинотеатров, Домов культуры и Цирка. Ограничения вступят в силу со следующей недели.