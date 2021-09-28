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Приставы опечатали пермский концерт-холл «Свобода»

В Перми судебные приставы приостановили деятельность концерт-холла «Свобода» на Краснофлотской, 15а. Об этом сообщают в УФССП по Пермскому краю.

Надзорные органы при проверке объекта выявили многочисленные нарушения пожарной безопасности. Представители прокуратуры Свердловского района Перми обратились в суд с требованием устранить все имеющиеся нарушения и приостановить деятельность концерт-холла до устранения недочетов. Иск был удовлетворен. 

Напомним, концерт-холл «Свобода» открылся в Перми в марте этого года. Он стал одной из крупнейших концертных площадок города вместимостью в 2 тыс. человек.

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