Приставы опечатали пермский концерт-холл «Свобода»

Надзорные органы при проверке объекта выявили многочисленные нарушения пожарной безопасности. Представители прокуратуры Свердловского района Перми обратились в суд с требованием устранить все имеющиеся нарушения и приостановить деятельность концерт-холла до устранения недочетов. Иск был удовлетворен.

Напомним, концерт-холл «Свобода» открылся в Перми в марте этого года. Он стал одной из крупнейших концертных площадок города вместимостью в 2 тыс. человек.