Минздрав Пермского края: восемь пострадавших при стрельбе в ПГНИУ остаются в больницах

Восемь пострадавших при стрельбе в ПГНИУ продолжают лечение в больницах Перми, еще семеро — в медучреждениях Москвы. Об этом сообщает портал РИА Новости со ссылкой на краевой Минздрав.
Как уточнили в краевом минздраве, пациенты, которые проходят лечение в пермских медучреждениях, находятся в удовлетворительном состоянии. Сам нападавший Тимур Бекмансуров до сих пор находится в тяжелом состоянии, но уже в сознании.
Напомним, утром 20 сентября студент открыл стрельбу в ПГНИУ. В результате чего шесть человек погибли и 47 пострадали.
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