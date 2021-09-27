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Минздрав Пермского края: восемь пострадавших при стрельбе в ПГНИУ остаются в больницах

Восемь пострадавших при стрельбе в ПГНИУ продолжают лечение в больницах Перми, еще семеро — в медучреждениях Москвы. Об этом сообщает портал РИА Новости со ссылкой на краевой Минздрав.

Как уточнили в краевом минздраве, пациенты, которые проходят лечение в пермских медучреждениях,  находятся в удовлетворительном состоянии. Сам нападавший Тимур Бекмансуров до сих пор находится в тяжелом состоянии, но уже в сознании.

Напомним, утром 20 сентября студент открыл стрельбу в ПГНИУ. В результате чего шесть человек погибли и 47 пострадали.

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