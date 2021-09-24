Стрелявший в ПГНИУ студент пришел в сознание

«Парень утверждает, что он ничего не помнит о событиях прошедших дней», — сообщает Telegram-канал «Пермь №1». Другой Telegram-канал Shot пишет, что пока он говорит неясно и путано, но уже поинтересовался у врачей, есть ли у него родители и где они.

Напомним, в понедельник 20 сентября на территории кампуса ПГНИУ Тимур Бекмансуров открыл стрельбу, в результате чего шесть человек погибли и еще более 40 человек пострадали. Сам стрелок был ранен при задержании, его также госпитализировали в больницу и ампутировали левую ногу.