ОНК: ампутация ноги не повлияет на вынесение приговора стрелку из ПГНИУ

По словам Евы Меркачевой, ампутация ноги не станет причиной для смягчения наказания. Для смягчения наказания может стать только возраст, аффект или психические отклонения преступника. Если стрелок попадет в колонию, а не на принудительное лечение, то будет жить как все. За ним смогут ухаживать сокамерники, так как санитаров в колониях фактически нет.

Напомним, Тимуру Бекмансурову ампутировали ногу, сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое.