В Перми могут ввести систему QR-кодов для посещения ресторанов и массовых мероприятий

Члены регионального оперштаба считают, что сложившаяся эпидемическая обстановка требует полного закрытия для посещений учреждений культуры, заведений общественного питания и других организаций, полной отмены проведения любых массовых спортивных и любых других мероприятий. Особая потребность имеется в приостановлении работы детских игровых комнат, которые являются очагами заражения большого числа детей. Все это позволит снизить число контактов жителей и сдержать темпы роста заболеваемости.

Чтобы избежать введения таких кардинальных мер, члены оперштаба предложили ввести для населения при посещении общественных мест обязательное условие в виде предъявления QR-кодов. В них будут внесены данные о вакцинации или о перенесенном заболевании коронавирусом в течение последних 6 месяцев. Как сообщил в пресс-службе краевого правительства, введение QR-кодов позволит избежать полного закрытия ресторанов и кафе, а также развлекательных и досуговых учреждений.

Планируется, что вопрос введения данных мер будут обсуждать на следующем заседании оперативного штаба.