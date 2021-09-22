Владимир Путин наградил полицейских, которые задержали стрелка в Пермском университете

Президент России Владимир Путин наградил двух сотрудников ДПС, которые первыми прибыли в Пермский государственный университет, обезвредили и задержали стрелявшего студента Тимура Бекмансурова. Младший лейтенант полиции Константин Калинин будет награжден орденом Мужества, а его напарник, старший лейтенант полиции Владимир Макаров, будет награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Напомним, утром в понедельник 20 сентября полицейские первые прибыли на место происшествия в ПГНИУ после сообщения очевидцев о стрельбе. Старший лейтенант полиции Владимир Макаров организовал эвакуацию людей из здания университета, а младший лейтенант полиции Константин Калинин отправился в корпус искать стрелка, при задержании он ранил и обезвредил нападавшего.
Фото: сайт ГУ МВД России по Пермскому краю
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