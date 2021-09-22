Владимир Путин наградил полицейских, которые задержали стрелка в Пермском университете

Президент России Владимир Путин наградил двух сотрудников ДПС, которые первыми прибыли в Пермский государственный университет, обезвредили и задержали стрелявшего студента Тимура Бекмансурова. Младший лейтенант полиции Константин Калинин будет награжден орденом Мужества, а его напарник, старший лейтенант полиции Владимир Макаров, будет награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.