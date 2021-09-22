Пермские фонтаны уйдут на зимовку с 1 октября

Как рассказали в пресс-службе администрации города, комплекс мероприятий по консервации в начале октября включает опустошение резервуаров фонтана, систем водоподведения и водоотведения, отключение систем электро- и водоснабжения, снятие форсунок, насосов и сверку оборудования. Его снимают и увозят на хранение для того, чтобы уберечь фонтан от влияния морозов и снега.