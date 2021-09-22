Пермские фонтаны уйдут на зимовку с 1 октября

С 1 октября пермские фонтаны уйдут на зимние каникулы. Накануне, 30 сентября, последнее представление проведут фонтаны на эспланаде. Последние сеансы начнутся в 21:45 у Театра-Театра, в 22:45 у здания Законодательного собрания Пермского края.
Как рассказали в пресс-службе администрации города, комплекс мероприятий по консервации в начале октября включает опустошение резервуаров фонтана, систем водоподведения и водоотведения, отключение систем электро- и водоснабжения, снятие форсунок, насосов и сверку оборудования. Его снимают и увозят на хранение для того, чтобы уберечь фонтан от влияния морозов и снега.
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