18+
  • Город
  • Город
Город

Четверо пострадавших в ПГНИУ подключены к ИВЛ в Москве

В Министерстве здравоохранения РФ рассказали о состоянии семи пострадавших при стрельбе в ПГНИУ, которые утром были доставлены из Перми в Москву для продолжения лечения. Все они находятся в тяжелом состоянии, четверо из них подключены к ИВЛ.

Во время полета их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф и федеральных клиник Минздрава России. Пострадавшие продолжат лечение в клиниках Минздрава России: в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А.В.Вишневского, Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, НМХЦ им. Пирогова, а также в Центральном институте травматологии и ортопедии.

Остальные 12 пострадавших продолжают лечение в стационарах Перми.

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: