Четверо пострадавших в ПГНИУ подключены к ИВЛ в Москве

В Министерстве здравоохранения РФ рассказали о состоянии семи пострадавших при стрельбе в ПГНИУ, которые утром были доставлены из Перми в Москву для продолжения лечения. Все они находятся в тяжелом состоянии, четверо из них подключены к ИВЛ.
Во время полета их сопровождали специалисты Федерального центра медицины катастроф и федеральных клиник Минздрава России. Пострадавшие продолжат лечение в клиниках Минздрава России: в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. А.В.Вишневского, Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко, НМХЦ им. Пирогова, а также в Центральном институте травматологии и ортопедии.
Остальные 12 пострадавших продолжают лечение в стационарах Перми.
Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края
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