Четверо пострадавших в ПГНИУ подключены к ИВЛ в Москве

В Министерстве здравоохранения РФ рассказали о состоянии семи пострадавших при стрельбе в ПГНИУ, которые утром были доставлены из Перми в Москву для продолжения лечения. Все они находятся в тяжелом состоянии, четверо из них подключены к ИВЛ.