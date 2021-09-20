Сотрудников ДПС, которые задержали стрелка в ПГНИУ, представят к госнаградам

«Первым на место происшествия прибыл экипаж полка ДПС. Старший лейтенант полиции Владимир Макаров принял меры к организации эвакуации граждан, а младший лейтенант полиции Константин Калинин проследовал в здание вуза. Там он увидел молодого человека с ружьем в руках, который двигался ему навстречу. Полицейский потребовал бросить оружие, однако злоумышленник выстрелил в его сторону. Сотрудник Госавтоинспекции обезвредил преступника, применив табельное оружие. После того, как нападавший упал, полицейский подбежал к нему, зафиксировал движения, убрал ружье, патроны и нож в сторону, и начал оказывать первую помощь», — сообщает МВД.

«В экстремальной ситуации Константин Калинин и Владимир Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, полицейские сохранили полное самообладание и преградили путь нападавшему. Это позволило предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сегодня около 11 часов утра студент устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. По официальной информации СК РФ, в результате 6 человек погибли, 28 пострадали.