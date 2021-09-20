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В Пермском крае 21 сентября объявлено днем траура по погибшим при стрельбе в ПГНИУ

В Пермском крае вторник 21 сентября объявили днем траура по погибшим в результате стрельбы в Пермском государственном университете. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В день скорби на территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Пермского края. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

Сегодня около 11 часов утра студент устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. По официальной информации СК РФ, в результате 8 человек погибли, несколько пострадали.

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