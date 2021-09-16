Между станциями Пермь I и Пермь II с завтрашнего запускается движение поездов

С 17 сентября на участке железной дороги между станциями Пермь II и Левшино через Пермь I начнут курсировать поезда. По данным регионального Минтранса, в планах до конца сентября включить участок между станциями Пермь I и Левшино в большинство действующих маршрутов, соединив городские поезда. Так, поезда, следующие в настоящее время из Краснокамска до вокзала Пермь II, будут доходить до Левшино, а от ст. Оверята – доезжать до Голованово. Поезда, идущие по Горнозаводской железнодорожной ветке до станции Пермь I, будут довозить пассажиров до железнодорожного вокзала Пермь II. Это коснется 15 маршрутов, идущих в краевую столицу со стороны п. Углеуральский и 16 – по направлению от г. Чусового.

Напомним, железнодорожное сообщение в районе набережной было закрыто в январе 2020 года.