Власти Перми потратят 2,6 млн рублей на изготовление светового купола для новогодней ели

Пермские власти объявили конкурс на изготовление светового купола для главной новогодней елки. Стартовая цена контракта составляет 2,6 миллиона рублей. Соответствующий конкурс был объявлен на портале «Госзакупок».

В техническом задании указано, что диаметр светового купола должен быть 48 метров и состоять из 240 нитей. Конструкция будет располагаться на высоте 5 метров и держаться на 24 опорах. Изготовить и установить данную конструкцию подрядчик обязан до 15 ноября 2021 года.