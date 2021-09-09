Перекладка теплосети на улице КИМ в Перми переносится

Энергетики предприятия «Пермские тепловые сети» и Пермского филиала «Т Плюс» перенесли сроки ремонта теплосети по улице КИМ в Мотовилихинском районе Перми. Анонсированное перекрытие участка улицы от ул. Металлистов до ул. К. Циолковского отменяется, изменений в движении общественного транспорта не будет.

Энергокомпания сообщит о новых датах проведения работ на ул. КИМ дополнительно.

Напомним, ранее планировалось закрыть участок от улицы Металлистов до улицы К. Циолковского на период с 23:30 10 сентября до 23:59 20 сентября для замены 24 метра теплосети диаметром 600 мм.