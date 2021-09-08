В Перми улица КИМ закрывается на 10 дней

Энергетики предприятия «Пермские тепловые сети» и Пермского филиала «Т Плюс» заменят 24 метра теплосети диаметром 600 мм по улице КИМ в Мотовилихинском районе. Мероприятия необходимы для надежного теплоснабжения жителей в отопительном сезоне 2021-2022.

Проезд транспорта по улице КИМ на участке от улицы Металлистов до улицы К. Циолковского будет закрыт на период с 23:30 10 сентября до 23:59 20 сентября. Проезд общественного транспорта организован через улицы В. Соломина, В. Лебедева и К. Циолковского. Временные остановки общественного транспорта для пассажиров автобусов будут установлены на улице В. Соломина.