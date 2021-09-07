Подача тепла в жилые дома Перми начнется с 10 сентября

В Пермском крае повсеместный запуск систем отопления в жилых домах начнется на этой неделе. Как заявил Дмитрий Махонин, из-за холодной погоды и распространения сезонной заболеваемости следует начать подачу тепла в жилые дома уже с 10 сентября. На сегодня тепло начали подавать в северных территориях Пермского края: Гайнах, Косе, Кочево.

Напомним, запуск систем отопления начался в детских садах, школах, больницах Перми, Пермского района, Добрянского и Оханского округов.